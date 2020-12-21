Торговые сигналы Форекс
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Результаты последних 10 сигналов
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|Рынок
|Актив
|Тип
|Время входа
|Цена входа
|Время выхода
|Результат
|forex
|EURUSD
|BUY
|2020-12-21 12:06:03
|1.21700
|2020-12-21 18:50:45
|595
|forex
|GOLD
|SELL
|2020-12-17 10:23:07
|1878.09000
|2020-12-21 12:06:44
|1633
|forex
|EURUSD
|SELL
|2020-12-21 10:37:42
|1.22100
|2020-12-21 11:45:59
|345
|forex
|USDCHF
|BUY
|2020-12-21 10:48:58
|0.88500
|2020-12-21 11:38:45
|197
|forex
|AUDUSD
|SELL
|2020-12-15 20:00:41
|0.75600
|2020-12-21 09:45:20
|344
|forex
|AUDUSD
|SELL
|2020-12-16 21:44:28
|0.75700
|2020-12-21 09:28:10
|169
|forex
|AUDUSD
|SELL
|2020-12-17 10:23:08
|0.76200
|2020-12-21 04:32:41
|445
|forex
|GBPUSD
|SELL
|2020-12-17 10:23:08
|1.35700
|2020-12-18 10:00:02
|489
|forex
|NZDUSD
|SELL
|2020-12-17 10:23:08
|0.71500
|2020-12-18 07:22:46
|247
|forex
|USDCAD
|BUY
|2020-12-17 10:23:07
|1.27100
|2020-12-18 04:37:05
|284
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Результат может зависеть от личных навыков трейдера
Часто задаваемые вопросы
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check_circle СКОЛЬКО Я СМОГУ ЗАРАБОТАТЬ,ИСПОЛЬЗУЯ ВАШИ СИГНАЛЫ?Ваш заработок будет зависеть только от объема и количества открываемых Вами позиций. Основываясь на статистике, среднемесячная прибыльность наших трейдеров составляет 400-700 пунктов. Это значит, что открывая каждый раз позицию по 0.1 стандартного лота (Форекс сигналы), Вы сможете заработать более 400-700 долларов за месяц. Такой объем оптимален для трейдеров с депозитом до 1000 долларов и кредитного плеча 1:200 или 1:400.
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check_circleКАК ПОЛУЧИТЬ ВАШИ СИГНАЛЫ?После завершения регистрации, у Вас будет логин и пароль для доступа к торговому терминалу, где будут видны в реальном времени все наши сигналы (валюта, сырье, акции). К тому же, на указанную при регистрации почту Вы получите бонусные материалы.
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check_circleПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ТОРГОВЛЮ НА ФОРЕКС ВМЕСТО БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ?Есть несколько причин для этого. Во-первых, торговля бинарными опционами в России будет запрещена в ближайшем времени. Во-вторых, для заработка на бинарных опционах необходимо совершать как минимум 65% прибыльных сделок, в то время как на Форекс - всего 51%. В-третьих, рынок Форекс и CFD позволяет использовать большее количество торговых стратегий.
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check_circleКАК ЧАСТО ПОСТУПАЮТ СИГНАЛЫ?Торговые сигналы выходят каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 09-00 до 00-00 МСК. Количество сигналов варьируется в зависимости от насыщенности торговой сессии экономическими новостями и событиями, и составляет обычно 20-30 в день.
Отзывы
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Я давно на торгую на форекс рынке, для меня это основной источник дохода. Подписался на торговые сигналы, это в первую очередь возможность получить поддержку своим мыслям по ситуации на рынке при его изменении. Открываю позиции, так как полученные сигналы совпадают с моим анализом рынка. Процент сделок, закрывшихся в плюс при таком двойном отборе меня очень радует.
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Хороший сервис. Я сам довольно давно торгую, но предлагаемый индикатор пополнил мою коллекцию. Дает четкие сигналы для входа по любому активу, не перерисовывается, легко пользоваться. Спасибо разработчикам, такой инструмент должен быть у каждого практикующего трейдера.
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Я устал, я ухожу... с работы и буду теперь торговать только роботом))) Спасибо за такую возможность зарабатывать на автоматической торговле! Мой брокер уже в шоке от еженедельных выплат мне. Спасибо вам!
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Я давно хотела попробовать свои силы в торговле на валютном рынке, но очень боялась потерять деньги. Торгую по сигналам JetSignals. и потихоньку сама разбираюсь в форексе, через какое-то время смогу торговать сама. А ребятам большое спасибо, помогают зарабатывать даже новичкам.