check_circle СКОЛЬКО Я СМОГУ ЗАРАБОТАТЬ,ИСПОЛЬЗУЯ ВАШИ СИГНАЛЫ? Ваш заработок будет зависеть только от объема и количества открываемых Вами позиций. Основываясь на статистике, среднемесячная прибыльность наших трейдеров составляет 400-700 пунктов. Это значит, что открывая каждый раз позицию по 0.1 стандартного лота (Форекс сигналы), Вы сможете заработать более 400-700 долларов за месяц. Такой объем оптимален для трейдеров с депозитом до 1000 долларов и кредитного плеча 1:200 или 1:400.

check_circleКАК ПОЛУЧИТЬ ВАШИ СИГНАЛЫ? После завершения регистрации, у Вас будет логин и пароль для доступа к торговому терминалу, где будут видны в реальном времени все наши сигналы (валюта, сырье, акции). К тому же, на указанную при регистрации почту Вы получите бонусные материалы.

check_circleПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ТОРГОВЛЮ НА ФОРЕКС ВМЕСТО БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ? Есть несколько причин для этого. Во-первых, торговля бинарными опционами в России будет запрещена в ближайшем времени. Во-вторых, для заработка на бинарных опционах необходимо совершать как минимум 65% прибыльных сделок, в то время как на Форекс - всего 51%. В-третьих, рынок Форекс и CFD позволяет использовать большее количество торговых стратегий.